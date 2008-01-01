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Обильные дожди на юге Урала



ИА "Метеоновости" / 13:15 Воскресенье, 4 июня



На юге Урала уже не первый день дожди. Циклонический вихрь, смещаясь с Европейской России на восток, и стал причиной увеличению осадков в регионе. 3 июня сильный дождь был отмечен в Свердловской области. Максимальное количество осадков выпало на станции Нижний Тагил, 26 мм. По области местами прогремела гроза. А в Североуральске наблюдался шквал. При этом температура воздуха местами превышала тридцатиградусную отметку.



Сегодня 4 июня характер погоды по-прежнему будет под влияние циклона. Пройдут дожди разной интенсивности. Очень сильный дождь возможен в горах Челябинской области и на востоке Пермского края. Повсеместно грозы. В Челябинской и Свердловской областях град, местами крупный, порывы ветра 15-20 м/с, в Пермском крае шквалы 20-25 м/с, в Челябинской области при грозе 25-30 м/с. Похолодает. Днем в Пермском крае 14-19; в Свердловской области 14-19, на востоке до 24; в Челябинской 13-18; в Курганской 20-25 градусов.



5 июня регион окажется на южной окраине циклона. Сохранится пасмурная погода. В большинстве районов небольшие и умеренные дожди, на Среднем Урале сильные и очень сильные. Днем в Челябинской и в течение суток в Курганской местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах гроза, град, ветер до 15-20 м/с. В Челябинской области при грозах усиление ветра до 25 м/с. Температура продолжит понижаться. Днем в Пермском крае +5,+10, Свердловской и Челябинской областях 12-17, в горах 7-12, в Курганской 15-20 тепла. / meteonovosti.ru /



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