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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 4 июня

  В Москве день сегодня облачный, только изредка проглядывает солнце, поэтому температура воздуха особо не повышается. На главной метеостанции Москвы, на ВДНХ 10,2, сейчас это самая низкая температура по Москве. Немного теплее в районе МГУ 10,4. До отметки в 11 градусов температура повысилась на станциях Тушино и Михайловское. Теплее всего на севере на станции ТСХА, воздух прогрелся до 11,3. Атмосферное давление в пределах климатической нормы. Ветер преобладает северный и северо-западный. Порывы наблюдаются на ТСХА и МГУ до 9 м/с, в Шереметьево до 10 м/с, в Домодедово до 13 м/с и максимальные порывы ветра во Внуково до14 м/с. / meteonovosti.ru /
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