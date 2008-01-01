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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 4 июня



В Москве день сегодня облачный, только изредка проглядывает солнце, поэтому температура воздуха особо не повышается. На главной метеостанции Москвы, на ВДНХ 10,2, сейчас это самая низкая температура по Москве. Немного теплее в районе МГУ 10,4. До отметки в 11 градусов температура повысилась на станциях Тушино и Михайловское. Теплее всего на севере на станции ТСХА, воздух прогрелся до 11,3. Атмосферное давление в пределах климатической нормы. Ветер преобладает северный и северо-западный. Порывы наблюдаются на ТСХА и МГУ до 9 м/с, в Шереметьево до 10 м/с, в Домодедово до 13 м/с и максимальные порывы ветра во Внуково до14 м/с. / meteonovosti.ru /



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