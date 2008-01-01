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Новости погоды

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Резкое потепление на юге Тюменской области

ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 4 июня

  Первые дни для юга Тюменской области стали прохладными. Среднесуточная температура воздуха откланялась от климатической нормы на 5-6 градусов. 1 июня средняя температура по региону днем была всего +12,+17 градусов тепла, 2 июня на пару градусов стало теплее. А уже 3 июня, когда регион оказался в теплом секторе циклона, произошел резкий скачек температуры воздуха. В городе Тюмени контраст температуры можно было заметь в ночное время. Так ночью 2 июня всего 8 градусов тепла, а уже 3 июня она повысилась до 15. После полудня в субботу столбик термометра зафиксировал 31,8. Но такого высоко значения температуры не хватило, чтоб побить новый рекорд дня, который установился в далеком 1939 году, тогда он составил 32,9. Более яркий скачек температуры наблюдался на севере области, в городе Тобольске. Разница в значениях между температурой 2 июня и 3 июня, составила свыше 10 градусов. В субботу в Тобольске зафиксирован новый суточный рекорд дня, который составил 32,3 градуса.

4 июня, несмотря, на дождь и сильный ветер, в области сохранится теплая погода, днем +21,+26, а местами до 31.

Но уже 5 июня регион окажется в тыловой части циклона, ожидается понижение температуры воздуха, днем +15,+20. В Тюмени небольшой дождь, ветер в порывах до 15 м/с, и всего 17 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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