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Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:49 Воскресенье, 4 июня
В Москве сейчас атмосферное давление около и ниже климатической нормы, лишь на станции Балчуг давление превышает норму. Без осадков. Температура около 7 градусов тепла, прохладней всего на ТСХА +6,6 градусов, теплее на западе в Тушино +7,5. Ветрено. Порывы западного, северо-западного ветра 7-10 м/с, в Шереметьево до 11 м/с, во Внуково до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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