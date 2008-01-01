

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:49 Воскресенье, 4 июня



В Москве сейчас атмосферное давление около и ниже климатической нормы, лишь на станции Балчуг давление превышает норму. Без осадков. Температура около 7 градусов тепла, прохладней всего на ТСХА +6,6 градусов, теплее на западе в Тушино +7,5. Ветрено. Порывы западного, северо-западного ветра 7-10 м/с, в Шереметьево до 11 м/с, во Внуково до 12 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



