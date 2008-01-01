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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:49 Воскресенье, 4 июня

  В Москве сейчас атмосферное давление около и ниже климатической нормы, лишь на станции Балчуг давление превышает норму. Без осадков. Температура около 7 градусов тепла, прохладней всего на ТСХА +6,6 градусов, теплее на западе в Тушино +7,5. Ветрено. Порывы западного, северо-западного ветра 7-10 м/с, в Шереметьево до 11 м/с, во Внуково до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+7
Вс.
4 июн.
+13
Пн.
5 июн.
+15
Вт.
6 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Лакнау		 -5
Хопен

некомфортное место: Толитоли
комфортное место: Биллингс

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