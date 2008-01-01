Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье сохранится неблагоприятная погода

ИА "Метеоновости" / 09:36 Воскресенье, 4 июня

  Мощный атлантический циклон, передвигающийся по Европейскому северу, стал виновником неблагоприятной погоды в первые июньские дни в Поволжье. 2 июня сильными дождями циклон отметился в Марий Эл, Татарстане, Башкортостане, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. В воскресенье центр циклона приблизится к северу Приволжского округа, Пермскому краю. В крае пройдут дожди, местами сильные, на востоке - очень сильные. Дожди будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

Дожди разной интенсивности, сопровождаемые грозами и усилением ветра до 15-20 м/с, ожидаются на всей территории Приволжского федерального округа, но сильными они предполагаются на востоке территории. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+7
Вс.
4 июн.
+13
Пн.
5 июн.
+15
Вт.
6 июн.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Лакнау		 -5
Хопен

некомфортное место: Толитоли
комфортное место: Биллингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100