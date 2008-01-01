Новости погоды
В Поволжье сохранится неблагоприятная погода
ИА "Метеоновости" / 09:36 Воскресенье, 4 июня
Мощный атлантический циклон, передвигающийся по Европейскому северу, стал виновником неблагоприятной погоды в первые июньские дни в Поволжье. 2 июня сильными дождями циклон отметился в Марий Эл, Татарстане, Башкортостане, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. В воскресенье центр циклона приблизится к северу Приволжского округа, Пермскому краю. В крае пройдут дожди, местами сильные, на востоке - очень сильные. Дожди будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.
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Дожди разной интенсивности, сопровождаемые грозами и усилением ветра до 15-20 м/с, ожидаются на всей территории Приволжского федерального округа, но сильными они предполагаются на востоке территории. / meteonovosti.ru /