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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:16 Воскресенье, 4 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-15 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм.рт.ст..



В Москве и Московской области сохранится совсем не летняя погода: среднесуточная температура воздуха останется ниже нормы на 6-7 градусов. Пройдут небольшие дожди, усилится северо-западный ветер. Такая погода станет неблагоприятной для большинства метеозависимых людей. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике. У людей, ослабленных хроническими заболеваниями, может быть бурная психологическая реакция на затяжные весенние холода, и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма. В такие дни отнеситесь внимательней к своему организму. Соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /



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