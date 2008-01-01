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Новости погоды

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Рекордный май в Узбекистане

ИА "Метеоновости" / 13:51 Суббота, 3 июня

  Согласно климатическим данным в Узбекистане в мае выпадает совсем мало осадков, от 11 до 22 мм. Но май 2017 года стал абсолютным рекордсменом по их количеству. Так в Чимбае (Респу́блика Каракалпакста́н, входящая в состав Узбекистана), при норме 14 мм выпало 102 мм, то есть 728% . В узбекском городе Самарканде при норме 33 мм выпало 234 мм, или 709%. Еще в одном городе Узбекистана, Карши, при норме 14 мм выпало 190 мм или 1357%. Но впереди всех оказалась столица Узбекистана, в Ташкенте при норме 32 мм выпало 516 мм, или 1612%. / meteonovosti.ru /
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