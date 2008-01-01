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ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 3 июня



В полдень в столице отмечалась облачная с прояснениями погода. Осадков не было. Температура воздуха повышалась и составила от +8 в Южном административном округе до +9 в Северо-Западном. На опорной метеостанции города ВДНХ было +8.2 градуса. Сохраняется порывистый ветер западного, северо-западного направлений. В районе ТСХА порывы достегали 10 м/с, в Шереметьево - 11 м/с, метеостанциия Внуково отмечала порывы 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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