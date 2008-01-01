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Новости погоды

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Синоптики предупреждают о сильном ветре

ИА "Метеоновости" / 12:18 Суббота, 3 июня

  Субботним днем погоду в столице и ее окрестностях определяет тыловая часть циклона, центр которого кружит над югом Архангельской области. В течение дня и до 20 часов вечера в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер. Порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15 м/с и более. / meteonovosti.ru /
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