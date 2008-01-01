

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Синоптики предупреждают о сильном ветре



ИА "Метеоновости" / 12:18 Суббота, 3 июня



Субботним днем погоду в столице и ее окрестностях определяет тыловая часть циклона, центр которого кружит над югом Архангельской области. В течение дня и до 20 часов вечера в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер. Порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15 м/с и более. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



