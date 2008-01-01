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Каким бывает июнь в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:12 Суббота, 3 июня



Июнь начинает лето, но не всегда погода соответствует календарю. За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых за погодой в столице м 1879 года, чаще всего первый месяц лета был холодным, то есть средняя месячная температура воздуха оказывалась га градус и более ниже нормы. Таких случаев 60 из 138. Число теплых июней (средняя месячная температура воздуха на 1 и более градусов выше нормы и "нормальных", когда аномалия температуры колебалась от -1 до +1, почти одинаково: 37 и 41 соответственно.



Аномально жаркой погодой москвичей удивил июнь 1998 года, в котором средняя температура оказалась +21.4 градуса, то есть почти на 5 градусов выше нормы.



Рекордно холодным остается июнь 1928 года. Средняя за месяц температура в нем всего +12.7, что на 3.9 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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