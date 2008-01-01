Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
3 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Каким бывает июнь в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:12 Суббота, 3 июня

  Июнь начинает лето, но не всегда погода соответствует календарю. За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых за погодой в столице м 1879 года, чаще всего первый месяц лета был холодным, то есть средняя месячная температура воздуха оказывалась га градус и более ниже нормы. Таких случаев 60 из 138. Число теплых июней (средняя месячная температура воздуха на 1 и более градусов выше нормы и "нормальных", когда аномалия температуры колебалась от -1 до +1, почти одинаково: 37 и 41 соответственно.

Аномально жаркой погодой москвичей удивил июнь 1998 года, в котором средняя температура оказалась +21.4 градуса, то есть почти на 5 градусов выше нормы.

Рекордно холодным остается июнь 1928 года. Средняя за месяц температура в нем всего +12.7, что на 3.9 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Сб.
3 июн.
+8
Вс.
4 июн.
+12
Пн.
5 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Карачи		 -4
Неукен

некомфортное место: Лахор
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100