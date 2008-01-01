|
|
|
Новости погоды
В Поволжье неблагоприятная погода
ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 3 июня
Мощный атлантический циклон с центром над югом Архангельской области охватил своим влиянием не только северную половину европейской территории, но дотянулся и до южных рубежей. Поволжье один за другим пересекали атмосферные фронты..
В пятницу и в ночь на субботу сильные дожди прошли в Марий-Эл, Татарстане и Башкортостане, выпало до 22 мм осадков. В Волгоградской области уже с первых дней июня копилка осадков пополнилась сразу на 20 мм. В Оренбургской области за час выпало 24 мм осадков, отмечались гроза, град ( диаметр градин достигал 10 мм) и ветер с порывами до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.