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В Поволжье неблагоприятная погода



ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 3 июня



Мощный атлантический циклон с центром над югом Архангельской области охватил своим влиянием не только северную половину европейской территории, но дотянулся и до южных рубежей. Поволжье один за другим пересекали атмосферные фронты..



В пятницу и в ночь на субботу сильные дожди прошли в Марий-Эл, Татарстане и Башкортостане, выпало до 22 мм осадков. В Волгоградской области уже с первых дней июня копилка осадков пополнилась сразу на 20 мм. В Оренбургской области за час выпало 24 мм осадков, отмечались гроза, град ( диаметр градин достигал 10 мм) и ветер с порывами до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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