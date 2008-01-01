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Новости погоды

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В средней полосе сохраняется угроза заморозков

ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 3 июня

  Мощный атлантический циклон медленно продвигается по северным районам европейской территории. В минувшие сутки в его тыловой части оказался Кольский полуостров, где и отмечалась самая низкая температура воздуха. В Мурманской и Архангельской областях в ночь на субботу она понизилась до -1 градуса. Заморозки коснулись и центральных областей. В Рязанской области также зафиксировано понижение температуры до -1 градуса. На остальной территории Центрального округа она составила от +1 до +5 градусов. В Москве самая низкая температура воздуха отмечалась в 5 утра и была +5 градусов.

В первой пятидневке июня угроза заморозков сохраняется в большинстве центральных областей. В ночь на воскресенье в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Калужской, Смоленской, а также Московской областях ожидается понижение температуры до -2 градусов.

В Москве минимальная температура в период с 3 до 6 часов ожидается +2,+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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