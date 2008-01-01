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Холодные рекорды европейской территории



ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 3 июня



Начало первого летнего месяца на всей территории Европейской России выдалось очень холодным. 2 июня среднесуточная температура воздуха не дотянула до нормы 1-6 градусов, а в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 8 градусов. Минимальная температура в предутренние часы в пятницу не только в северных и северо-западных областях, но и на всей территории Центрального округа понизилась до +1,+5 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Новые рекорды суточного минимума были установлены в Рыбинске Ярославской области (+3.6) и во Владимире (+3.4). / meteonovosti.ru /



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