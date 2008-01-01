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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 3 июня

  В 9 часов в столице преобладала облачная погода. В большинстве районов осадков не отмечалось, лишь на территории Новой Москвы шел небольшой ливневой дождь. Температура воздуха оставалась низкой, от +4.2 в Южном административном округе до +5.8 в Северо-Западном. На опорной метеостанции города ВДНХ было +5.5 градусов. Ветер западного, северо-западного направления дул со средней скоростью 3-8 м/с, Метеостанции Внуково и Домодедово отмечали порывы до 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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