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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока залили дожди

ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 3 июня

  Циклон, который из Китая вышел на Японское море стал виновником ухудшения погоды в южных районах Дальневосточного округа. Прошли дожди разной интенсивности. На юге Приморского края циклон оставил 23 мм осадков, в Хабаровском крае - до 15 мм, ветер в ночные часы усиливался до 23 м/с. Самые интенсивные осадки отмечались на Курильских островах, где выпало до 51 мм, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 20 м/с.

Сегодня циклон покинет акваторию Японского моря и переместится в Тихий океан. Но над юго-востоком округа будет смещаться тропосферный циклон. Дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится.

В воскресенье погода улучшится. В облаках появятся прояснения. В большинстве районов осадки прекратятся и дневная температура повысится. / meteonovosti.ru /
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