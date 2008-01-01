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Новости погоды
Магнитное поле неустойчивое
ИА "Метеоновости" / 09:29 Суббота, 3 июня
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 22 мая по 2 июня менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27-28 мая зарегистрирована умеренная геомагнитная буря, а 29 мая - отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 3-10 июня солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения наиболее вероятны 3-5 июня. / meteonovosti.ru /
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