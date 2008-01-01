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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Суббота, 3 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 10..15 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-15 м/c. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 742 мм.рт.ст..



В Москве и Московской области погода совсем не летняя: холодно, дождливо и ветрено. Хотя содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, и это будет компенсировать негативное влияние погодных факторов на самочувствие. Однако у людей, ослабленных хроническими заболеваниями, может быть бурная психологическая реакция на затяжные весенние холода, и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике. В качестве помощи можно порекомендовать внимательно отнестись к организации отдыха и работы, совершать длительные прогулки на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными врачом. / meteonovosti.ru /



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