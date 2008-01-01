

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На центральные области России надвигаются заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:54 Пятница, 2 июня



Циклон с центром над Архангельской областью, затягивает в свою циркуляцию арктический воздух, который доберется до Средней полосы. понижая температуру. Его вторжение будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, местами порывистым, до 18 м/с, ветром. В тыловой части циклона ожидается понижение температуры в ночь на 3 июня до заморозков. В Архангельской, Вологодской областях до -2 градусов. Зона заморозков такой же интенсивности охватит Смоленскую и Рязанскую области. В Костромской области и на Верхней Волге заморозки в ночные часы менее интенсивные, до -1 градуса.



В воскресенье циклон по-прежнему будет располагаться над Архангельской областью, а с запада о себе заявит антициклон, по восточной окраине которого опускаются новые порции холодного воздуха. Поэтому заморозки интенсивностью до -1 градуса распространятся на Ленинградскую и Новгородскую области. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



