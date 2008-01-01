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Новости погоды

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На центральные области России надвигаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:54 Пятница, 2 июня

  Циклон с центром над Архангельской областью, затягивает в свою циркуляцию арктический воздух, который доберется до Средней полосы. понижая температуру. Его вторжение будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, местами порывистым, до 18 м/с, ветром. В тыловой части циклона ожидается понижение температуры в ночь на 3 июня до заморозков. В Архангельской, Вологодской областях до -2 градусов. Зона заморозков такой же интенсивности охватит Смоленскую и Рязанскую области. В Костромской области и на Верхней Волге заморозки в ночные часы менее интенсивные, до -1 градуса.

В воскресенье циклон по-прежнему будет располагаться над Архангельской областью, а с запада о себе заявит антициклон, по восточной окраине которого опускаются новые порции холодного воздуха. Поэтому заморозки интенсивностью до -1 градуса распространятся на Ленинградскую и Новгородскую области. / meteonovosti.ru /
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