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На Урале в выходные сыро, ветрено и холодно



ИА "Метеоновости" / 13:38 Пятница, 2 июня



Циклон, который сформируется на активном участке фронта в низовьях Волги, держит путь на Урал. Именно он и обусловит ненастную погоду в регионе.



В субботу он обрушится дождями, местами сильными, в горах Челябинской и Свердловской областей очень сильными, с градом, местами крупным, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, в Свердловской и Челябинской областях при грозах почти до ураганного, 25-30 м/с. В передней части циклона, выносится очень теплый воздух и в большинстве областей, кроме Пермского края, температура днем повысится до +30 градусов.



В воскресенье циклон продолжит подниматься к северо-востоку, продолжая поливать дождями, местами сильными, с грозами и ветром в порывах до 20 м/с, но температура понизится, днем в Пермском крае и Челябинской области 11..17, в Свердловской области 14..19, лишь в Курганской области еще до +24 градусов. В начале новой недели дожди заметно ослабеют, но сохранится порывистый ветер, и станет еще холоднее. / meteonovosti.ru /



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