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Новости погоды

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О заморозках на юге Красноярского края

ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 2 июня

  Центральные и южные районы Красноярского края находятся под опекой антициклона. Его границы периодически нарушают атмосферные фронты. Вот и накануне один из них отметился штормовым ветром до 27 м/с в центральных районах края, а в Хакасии сильным дождем, где выпало до 16 мм. В ночные же часы при прояснениях температура понижается до заморозков, в Хакасии интенсивностью до -4 градусов.

В предстоящие сутки центральные и южные районы Красноярского края окажутся вблизи атмосферного фронта, который в отдельных районах и разразится дождем, но температура ожидается не высокой, в центре около +15, на юге до +21 градуса. Ночью при переменной облачности воздух местами будет выхолаживаться до заморозков, до -2 градусов.

Ожидаемые дожди мало будут способствовать снижению степени пожарной опасности. В центральных районах, а также в Каратузском районе местами сохранится высокая, в Горной Тыве и чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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