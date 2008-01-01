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Вокруг Байкала по ночам заморозки, днем летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 13:12 Пятница, 2 июня



Накануне территория вокруг Байкала находилась в поле повышенного давления, в ранние утренние часы при ясном небе воздух прихватывал заморозок в Иркутской области до -2, в восточных и юго-восточных районах забайкальского края до -6 градусов.



В субботу ситуация поменяется, и территория окажется в теплом секторе волнового циклона, с центром над севером Иркутской области. В Забайкалье местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах ветер окрепнет в порывах до 16 м/с, днем повышение температуры до 21..26 градусов, но в Забайкальском крае в ночные часы местами еще сохранятся заморозки до -5 градусов. В Иркутской области с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и ветром в порывах, днем около +20, в Катангском и Керенском районах при малооблачной солнечной погоде воздух прогреется до +25, но в северных и верхнеленских районах ночью в пониженных местах рельефа не исключены заморозки до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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