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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 2 июня



В 12 часов столичная область остается в зоне вторичных холодных фронтов циклона с центром над востоком Архангельской области. При облачной погоде с прояснениями, местами наблюдается слабый ливневой дождь, ветер в порывах усиливается до 14м/с.



Температура воздуха в административных округах: Центральном 7градусов; Северном 6..9градусов, Северо-восточном 5-10 градусов, Восточном 6-8 градусов, Юго-восточном 6-8 градусов; Южном 8 градусов; Юго-западном 9 градусов; Западном 8..10градусов, Северо-западном 7-9 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 6-7 градусов, порывы ветра до 16 м/с. На территории Новой Москвы местами ливневой дождь, температура воздуха 7..10 градусов, местами порывы западного ветра 19 м/с. / meteonovosti.ru /



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