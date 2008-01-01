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Новости погоды
Погода выбилась из рамок календаря
ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 2 июня
Погода в Москве никак не войдет в "правильное" русло. Было приятно, когда в начале мая в столичный регион пришло летнее тепло, а апрель в начале июня стал утомлять!
В Средней полосе России в начале мая температура воздуха превышала 20 градусов, а в начале июня было градусов на 10 холоднее. На севере Центрального Федерального округа ожидается даже мокрый снег!
Так в Москве, 2 мая на ВДНХ, в ранние утренние часы было 13.9, после полудня воздух прогрелся до 25.6 градуса. Средняя за сутки температура оказалась выше нормы почти на 9 градусов. А 2 июня минимальная температура в Москве составила всего 5 градусов и днем воздух прогреется лишь градусов до 11, что больше соответствует апрелю.
В Ярославле 2 мая минимальная температура воздуха составила 11.6, максимальная 25 градусов. А 2 июня в полдень в городе было всего 6 градусов, и к дождю готов был добавиться мокрый снег.
В Северной столице контрасты между 2 мая и 2 июнем меньше, но тоже не в пользу лета.
И в выходные дни 3 и 4 мая погода в центральной России сохранится холоднее, чем 3 и 4 мая. А в рамки календаря она вернется лишь во 2 пятидневки июня. За 3 суток температура повысится на 10-12 градусов. И тогда мы скажем: " Здравствуй лето!". / meteonovosti.ru /
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