

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода выбилась из рамок календаря



ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 2 июня



Погода в Москве никак не войдет в "правильное" русло. Было приятно, когда в начале мая в столичный регион пришло летнее тепло, а апрель в начале июня стал утомлять!



В Средней полосе России в начале мая температура воздуха превышала 20 градусов, а в начале июня было градусов на 10 холоднее. На севере Центрального Федерального округа ожидается даже мокрый снег!



Так в Москве, 2 мая на ВДНХ, в ранние утренние часы было 13.9, после полудня воздух прогрелся до 25.6 градуса. Средняя за сутки температура оказалась выше нормы почти на 9 градусов. А 2 июня минимальная температура в Москве составила всего 5 градусов и днем воздух прогреется лишь градусов до 11, что больше соответствует апрелю.



В Ярославле 2 мая минимальная температура воздуха составила 11.6, максимальная 25 градусов. А 2 июня в полдень в городе было всего 6 градусов, и к дождю готов был добавиться мокрый снег.



В Северной столице контрасты между 2 мая и 2 июнем меньше, но тоже не в пользу лета.



И в выходные дни 3 и 4 мая погода в центральной России сохранится холоднее, чем 3 и 4 мая. А в рамки календаря она вернется лишь во 2 пятидневки июня. За 3 суток температура повысится на 10-12 градусов. И тогда мы скажем: " Здравствуй лето!". / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



