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В Москве снежная крупа



ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 2 июня



К 11 часам 30 мин. когда температура воздуха в Москве составила 7..8 градусов, произошло обострение вторичного холодного фронта. Развилась мощная кучевая облачность, из которой посыпалась снежная крупа, сменившаяся дождем. Ветер усиливался в порывах до 10-12 м/с. Продолжительность этого явления не превысила 5 мин.



Подобные явления в начале июня наблюдаются крайне редко. / meteonovosti.ru /



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