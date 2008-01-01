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Якутия: на севере мокрый снег, на юге грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 11:12 Пятница, 2 июня



Циклоны и атмосферные фронты, перемещающиеся по крайним северным и южным районам Якутии, где не только сеют осадками разной интенсивности и продолжительности, местами с порывистым ветром, но и затягивают порции арктического воздуха, и среднесуточная температура воздуха оказывается ниже многолетних значений на пару градусов. До центральных районов республики холодный воздух не доходит, и среднесуточная температура превышает многолетние значения на 1-2 градуса.



Но уже в предстоящие пару дней ситуация в Якутии изменится. Увеличится облачность, зачастят осадки разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. В субботу преобладающая температура днем 17..22, на запад придет летнее тепло, 22..27 градусов, на севере не выше +7.



В воскресенье западная половина Якутии будет находиться во власти циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, в начале новой недели на юго-западе они будут носить ливневый характер и сопровождаться штормовым ветром, в порывах 17-22 м/с. На большей части Якутии, в теплом секторе циклона, 20..25, на юге и юго-западе до 28 градусов, на северо-востоке и северо-западе до +7, на севере и Колыме не выше +6 градусов. / meteonovosti.ru /



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