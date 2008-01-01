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На юг Дальнего Востока торопится летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 2 июня



По южным районам Дальнего Востока протянулся атмосферный фронт с волнами, который в минувшие сутки и отметился на юге Приморья сильными грозовыми дождями количеством до 45 мм и ветром в порывах до 21 м/с.



В субботу южные районы Дальнего Востока будут находиться в тыловой части волнового циклона, уходящего на восток. С ветрами северных направлений сюда придет свежий и прохладный воздух, температура понизится в Хабаровском крае 17..22, в центре при солнце на пару градусов теплее, в Приморье только около +20, в Амурской области 21..26 градусов.



В воскресенье Хабаровский край и Амурская область окажутся между циклонами, распогодится, будет солнечно и температура днем повысится до летних значений, до 23..29 градусов. В Приморье летнее тепло придет в начале новой недели, в теплом секторе циклона, до +27 градусов, но местами могут пройти небольшие дожди кратковременного характера. / meteonovosti.ru /



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