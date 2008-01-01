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Новости погоды

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В Мурманской области штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 2 июня

  Скандинавский циклон за сутки преодолеет расстояние от Финляндии до Вологодской области и будет оказывать влияние на Кольский полуостров. Атмосферные фронты циклона принесут дожди и порывистый ветер в Архангельскую область, Республику Коми и в Ненецкий автономный округ.

2 июня холодный фронт циклона пересечет Мурманскую область, где ожидается резкое ухудшение погодных условий: пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, а на побережье и вовсе штормовой силы, 22-27 м/с. Температура в дневные часы составит 2..7, что на 2-3 градуса ниже привычных для этого времени года показателей. / meteonovosti.ru /
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