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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:49 Пятница, 2 июня



Сегодня Московская земля по-прежнему будет находиться в тыловой части уходящего на восток циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь, заметно похолодает, при западном умеренном ветре, в порывах до 12-15 м/с, свежо, в Москве 11..13, по области до +15 градусов.



Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 738 мм.рт.ст. Влажность воздуха около 50%.



В целом погода некомфортная, с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Недостаток кислорода в воздухе может неблагоприятно отразиться на людях, кто страдает легочной недостаточностью. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, и, прежде всего, гипотонией. Снижение работоспособности, сонливость. Порывистый ветер способны даже у здоровых людей вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства, а состояние лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /



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