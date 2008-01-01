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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:43 Четверг, 1 июня



Москва и Подмосковье останутся в зоне вторичных фронтов. Погода сохранится облачной с прояснениями, местами станет приниматься кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 12-14 градусов, по области 10-14. Ветер северо-западный, местами порывы 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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