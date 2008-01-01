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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:36 Четверг, 1 июня



В 15 часов столичная область остается в зоне вторичных холодных фронтов. При облачной погоде с прояснениями, местами наблюдается слабый дождь, ветер в порывах усиливается до 12м/с.



Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-15 градусов; Северном 14-16 градусов, Северо-восточном 14-15 градусов, Восточном 12-14 градусов, Юго-восточном 13-15 градусов; Южном 14-16 градусов; Юго-западном 15-16 градусов; Западном 14-16 градусов, Северо-западном 14-15 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 12 градусов. На территории Новой Москвы местами ливневой дождь, температура воздуха 13..16 градусов, местами порывы северо-западного ветра 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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