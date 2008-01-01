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Пожарная опасность на юге Восточной Сибири понизится



ИА "Метеоновости" / 13:59 Четверг, 1 июня



Высокий класс пожарной опасности (4, а местами и 5 класс) ожидается в ближайшие дни, 2 и 3 июня, в Республике Алтай, в Тыве, а также в центральных и южных районах Красноярского края и в Иркутской области. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, усилится ветер.



Но уже 4 июня циклонические вихри и их атмосферные фронты снизят пожарную опасность до 3, а местами и до 2 класса. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, температура воздуха существенно не изменится. Ночью +5..+10, днем 19..24 градуса. Лишь в Тыве, где дожди если и пройдут, то небольшие, будет дуть порывистый ветер, сохранится местами высокая и чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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