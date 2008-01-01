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Штормовая погода в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 1 июня



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на юге ЕТР. Но это не спасает регион от осадков и ветра - ведь коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. 31 мая и ночью 1 июня грозовые дожди прошли в Ростовской области и в Ингушетии.



2 июня с атмосферными фронтами на большей части территории Северо-Кавказского федерального округа пройдут кратковременные грозовые дожди. Сильные дожди и даже град ожидаются на побережье Краснодарского края. При грозах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 25 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью +11..+16, по северу до +6, в Дагестане до +19 градусов. Днем термометры покажут +20..+25, по югу и востоку до +28, в предгорных районах и на Черноморском побережье 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /



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