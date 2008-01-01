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Новости погоды

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На Урале потеплеет, но начнутся грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 13:18 Четверг, 1 июня

  На Урале, в Свердловской и Челябинской областях, ночью 1 июня отмечались заморозки до -3 градусов. Регион находился в антициклоне и при прояснениях в ночные часы воздух выхолаживался до отрицательных значений. Но уже 2 июня ситуация начнет меняться. Погоду на Урале будет определять циклонический вихрь, центр которого переместится из Финляндии на Вологодскую область, и его атмосферные фронты. Температура воздуха повысится, ночью +8..+13, на севере Свердловской области до +5. Днем преобладающая температура +20..+25 градусов, на севере до +17, в Курганской и Челябинской областях +25..+30 градусов. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы, в Челябинской области возможен град. При грозах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в Челябинской области до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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