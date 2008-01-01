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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 1 июня



В 12 часов столичная область оказалась в зоне вторичных холодных фронтов циклона с центром над Белым морем. При облачной погоде с прояснениями, местами наблюдается слабый дождь, ветер в порывах усиливается до 12м/с.



Температура воздуха в административных округах: Центральном 15 градусов; Северном 15-17 градусов, Северо-восточном 15-16 градусов, Восточном 15-16 градусов, Юго-восточном 15-16 градусов; Южном 15-16 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15..16 градусов, Северо-западном 15-16 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 13-14 градусов. На территории Новой Москвы местами ливневой дождь, температура воздуха 14..16 градусов, местами порывы северо-западного ветра 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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