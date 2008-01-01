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Первые выходные лета в Москве будут холодными



ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 1 июня



лета будут ветреными и холодными, с температурой ниже нормы на 4-7 градусов.



Погоду на ЕТР будет определять циклон, который прослеживается до больших высот. Москва и область окажутся в его холодной тыловой части. На уровне 1,5 км температура воздуха почти зимняя, до -5..-6 градусов.



В пятницу, 2 июня, ночью в Москве около 7 тепла и днем не намного теплее, лишь 11..13 градусов. А при ветре в порывах до 15 м/с будет казаться, что на улице значительно холоднее. Средняя температура воздуха прогнозируется около 9 градусов, что больше соответствует концу апреля



В выходные дни погода сохранится преимущественно облачная, в субботу еще и ветреная, и с дождем.



Самая холодная ночь будет в субботу, 3 июня, в Москве термометры покажут 4..6, по области воздух остынет до 1 градуса. От заморозка регион убережет лишь свежий ветер. И днем температура почти апрельская: 12..14 градусов. Это ниже нормы на 6-7 градусов.



В воскресенье днем, за счет большего количества просветов в облаках, станет теплее: 15..17 градусов.



Столь холодная погода в начале лета случается в среднем 1 раз в 5-6 лет. Самый продолжительный период холодной погоды был в 2003 году, он длился с 2 по 4 июня. Средняя суточная температура воздуха 3 июня 2003 года составила всего 4,8 градуса! Почти как в середине апреля. / meteonovosti.ru /



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