Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
1 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди прошли на Курильских островах и на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 1 июня

  Циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали виновниками сильных дождей на Курильских островах и на юге Камчатского края. В ночь с 31 мая на 1 июня во время дождя выпало до 31 мм небесной влаги. В ближайшие дни циклон начнет заполняться и отправится в акваторию Берингова моря, уступая место антициклону. 2 июня погодные условия на Камчатке начнут улучшаться, дожди если и пройдут, то небольшие, преобладающая температура воздуха в дневные часы 8..13 градусов, при прояснениях до +18. А на Курильских островах погода улучшится лишь на севере. На юге пройдут дожди, местами сильные, ветер усилится до 11-16 м/с, в порывах до 18-23 м/с. Преобладающая температура +7..+12 градусов. На севере Курильской гряды атмосферное давление начнет расти, а юг окажется во власти очередного активного циклона, приближающегося со стороны Японии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+12
Чт.
1 июн.
+17
Пт.
2 июн.
+11
Сб.
3 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Салала		 -3
Чокурдах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Капан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100