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Сильные дожди прошли на Курильских островах и на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 1 июня



Циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали виновниками сильных дождей на Курильских островах и на юге Камчатского края. В ночь с 31 мая на 1 июня во время дождя выпало до 31 мм небесной влаги. В ближайшие дни циклон начнет заполняться и отправится в акваторию Берингова моря, уступая место антициклону. 2 июня погодные условия на Камчатке начнут улучшаться, дожди если и пройдут, то небольшие, преобладающая температура воздуха в дневные часы 8..13 градусов, при прояснениях до +18. А на Курильских островах погода улучшится лишь на севере. На юге пройдут дожди, местами сильные, ветер усилится до 11-16 м/с, в порывах до 18-23 м/с. Преобладающая температура +7..+12 градусов. На севере Курильской гряды атмосферное давление начнет расти, а юг окажется во власти очередного активного циклона, приближающегося со стороны Японии. / meteonovosti.ru /



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