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Новости погоды

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Рекорды погоды в европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 1 июня

  На севере и в средней полосе ЕТР температура воздуха гораздо ниже привычных показателей. Отрицательная аномалия температуры составляет 4-6 градусов. Холодный воздух проникает на ЕТР с северными потоками. В ближайшие дни температура воздуха еще понизится - большая часть ЕТР окажется в тыловой, холодной части циклона.

31 мая были обновлены отрицательные температурные рекорды. Во Владимире воздух под утро остыл до +2,3 градуса, а в Вологде отмечались заморозки до -2 градусов, столь низкой температуры в городе еще не было.

2 мая прохладная погода сохранится в Центральном районе и в Вологодской области, пройдут дожди, заморозков не ожидается. В Центральном районе днем +9..+14, ночью +3..+8, в Вологодской области температура ниже, днем +7..+12, ночью +1..+6. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+12
Чт.
1 июн.
+17
Пт.
2 июн.
+11
Сб.
3 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Салала		 -3
Чокурдах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Капан

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