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Рекорды погоды в европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 1 июня



На севере и в средней полосе ЕТР температура воздуха гораздо ниже привычных показателей. Отрицательная аномалия температуры составляет 4-6 градусов. Холодный воздух проникает на ЕТР с северными потоками. В ближайшие дни температура воздуха еще понизится - большая часть ЕТР окажется в тыловой, холодной части циклона.



31 мая были обновлены отрицательные температурные рекорды. Во Владимире воздух под утро остыл до +2,3 градуса, а в Вологде отмечались заморозки до -2 градусов, столь низкой температуры в городе еще не было.



2 мая прохладная погода сохранится в Центральном районе и в Вологодской области, пройдут дожди, заморозков не ожидается. В Центральном районе днем +9..+14, ночью +3..+8, в Вологодской области температура ниже, днем +7..+12, ночью +1..+6. / meteonovosti.ru /



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