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Новости погоды

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В Москве экстремально низкое давление !

ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 1 июня

  В полночь 1 июня атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 733.2 мм ( 976.4 гПа). Это давление на 1.3 гПа ниже абсолютного минимума для первого дня лета, который наблюдался в 1941 году.

За последние 60 лет это самое низкое давление для 1 июня.

В прошлом, 2016 году, было лишь 17 дней, когда атмосферное давление было ниже 976 гПа. И все такие случаи пришлись на холодное время года.

Сегодня из-за очень низкого атмосферного давления метеочувствительные и пожилые люди могут испытывать недомогание. / meteonovosti.ru /
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