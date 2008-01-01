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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 1 июня



Наступило календарное лето, однако условия погоды не вполне соответствуют сезону. Так бывает, но не часто. Например, в 2012 году в среднем за сутки фон температуры оказался на 4 градуса ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха в столице понизилась до +5 градусов, днем в Москве было не выше +17. А самым холодным за всю историю инструментальных наблюдений стал день 1 июня 1916 года, когда в ночь на 1 июня отмечались заморозки до -2.3 градуса, этот показатель остается рекордным не только для суток и для месяца в целом.



В климатической летописи Москвы есть и другие примеры. Так, лето 1921 года началось с жаркой погоды, во второй половине дня воздух в столице раскалился до +33.1 градуса.



Сегодня метеорологические условия далеки от рекордных показателей: в столичном регионе вновь пройдут дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, а максимальная температура днем ожидается не выше +17..+18 градусов. / meteonovosti.ru /



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