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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:30 Четверг, 1 июня

  В этот первый летний день Московский регион окажется в тыловой части циклона, центр которого расположен над северной частью ЕТР. Воздух в столице прогреется всего лишь до 16..18 градусов, по области до 14..19. Среднесуточная температура воздуха, благодаря теплой ночи все еще будет в пределах климатической нормы. Местами пройдёт кратковременный дождь, преимущественно во второй половине дня. Порывы северо-западного ветра могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление подрастет, но все равно еще будет существенно ниже нормального.

Погода будет не совсем комфортной. Ухудшение самочувствия грозит людям с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистыми, с хронической кислородной недостаточностью. И даже у практически здоровых людей может отмечаться слабость, перепады настроения. / meteonovosti.ru /
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