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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:41 Среда, 31 мая

  Москва и Подмосковье окажутся в зоне атмосферного фронта, который проявит себя кратковременным дождем, возможна гроза. Атмосферное давление продолжит понижаться. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /
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