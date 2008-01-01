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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:41 Среда, 31 мая
Москва и Подмосковье окажутся в зоне атмосферного фронта, который проявит себя кратковременным дождем, возможна гроза. Атмосферное давление продолжит понижаться. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /
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