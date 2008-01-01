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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 31 мая

  В 15 часов столичную область пересекает атмосферный фронт, местами наблюдается слабый дождь, порывы южного ветра в пределах МКАД не превышают 10 м/с.

Температура воздуха в административных округах: Центральном 19-21 градусов; Северном 19-20 градусов, Северо-восточном 19-20 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 19-20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 20 градусов; Западном 185..19 градусов, Северо-западном 18-20 градусов.

В Зеленограде слабый ливневой дождь, температура воздуха 18градусов, порывы ветра до 12м/с. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..22 градусов, местами порывы южного ветра 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Викторвилл

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