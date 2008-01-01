Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
31 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Грозовые дожди и град на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:43 Среда, 31 мая

  В южных регионах Европейской России сохраняется неустойчивая погода. Интенсивные прогрев, достаточные запасы влаги и благоприятные для развития облачности условия в средней тропосфере являются основными факторами формирования мощных кучевых облаков. Как правило, в таких ситуациях вертикальные масштабы отдельных облаков могут достигать 10 километров и более. Мощнейшие восходящие движения воздуха в облаке и значительные контрасты температуры определяют интенсивность процессов.

В минувшие сутки именно мощная кучево-дождевая облачность стала причиной проливных дождей в Краснодарском крае, Адыгее и отдельных республиках Северного Кавказа. Так, в Мостовском районе Краснодарского края на гидропосту Ярославская был зафиксирован сильный ливневый дождь, выпало около 65 мм. На метеостанции Лабинска отмечался град диаметром до 10 мм. В Адыгее ливневый дождь вылил до 16 мм осадков, а диаметр выпавшего града достигал 18 мм. В Карачаево-Черкесии прошел сильный дождь, выпало до 18 мм.

В ближайшее время в регионе сохранится неустойчивая погода с интенсивными осадками, градом и порывистым ветром. Сильные осадки могут спровоцировать на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+19
Чт.
1 июн.
+17
Пт.
2 июн.
+11
Сб.
3 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Айн		 -5
Саскылах

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Викторвилл

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100