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Грозовые дожди и град на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:43 Среда, 31 мая



В южных регионах Европейской России сохраняется неустойчивая погода. Интенсивные прогрев, достаточные запасы влаги и благоприятные для развития облачности условия в средней тропосфере являются основными факторами формирования мощных кучевых облаков. Как правило, в таких ситуациях вертикальные масштабы отдельных облаков могут достигать 10 километров и более. Мощнейшие восходящие движения воздуха в облаке и значительные контрасты температуры определяют интенсивность процессов.



В минувшие сутки именно мощная кучево-дождевая облачность стала причиной проливных дождей в Краснодарском крае, Адыгее и отдельных республиках Северного Кавказа. Так, в Мостовском районе Краснодарского края на гидропосту Ярославская был зафиксирован сильный ливневый дождь, выпало около 65 мм. На метеостанции Лабинска отмечался град диаметром до 10 мм. В Адыгее ливневый дождь вылил до 16 мм осадков, а диаметр выпавшего града достигал 18 мм. В Карачаево-Черкесии прошел сильный дождь, выпало до 18 мм.



В ближайшее время в регионе сохранится неустойчивая погода с интенсивными осадками, градом и порывистым ветром. Сильные осадки могут спровоцировать на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема. / meteonovosti.ru /



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