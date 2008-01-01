Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
31 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 31 мая

  Столичная область оказалась в теплой части атлантического циклона с центром над Прибалтикой. При облачности с прояснениями осадков не наблюдается, южный ветер в порывах усилился до 11 м/с.

Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-17 градусов; Северном 16-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15..17 градусов, Северо-западном 16-17 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура 16 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура 17..19 градусов, местами порывы южного ветра 13 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+17
Ср.
31 мая
+21
Чт.
1 июн.
+18
Пт.
2 июн.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ахваз		 -4
Чокурдах

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Эрмосильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100