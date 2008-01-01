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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 31 мая
Столичная область оказалась в теплой части атлантического циклона с центром над Прибалтикой. При облачности с прояснениями осадков не наблюдается, южный ветер в порывах усилился до 11 м/с.
Температура воздуха в административных округах: Центральном 16-17 градусов; Северном 16-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 16 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 16 градусов; Западном 15..17 градусов, Северо-западном 16-17 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура 16 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура 17..19 градусов, местами порывы южного ветра 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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