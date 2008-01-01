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Снег и заморозки на Урале



ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 31 мая



Погода на территории Уральского федерального округа аномально холодная и с осадками. Фон средней за сутки температуры воздуха на 8-12 градусов ниже климатической нормы. В низовьях Оби, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в минувшие сутки прошли сильные осадки в виде снега и дождя выпало до 28 мм. А в ночь на среду на юге Тюменской области отмечались заморозки, температура воздуха в ночные часы опускалась до -1 градуса.



Сегодня в регионе сохранится влияние тыловой части обширного циклона. Северные ветры будут поставлять студеный арктический воздух. Холодная и неустойчивая ожидается погода в Челябинской области: пройдет сильный дождь с грозой и порывами ветра 15-20 м/с. В ночь на 1 июня заморозки до -3..-4 градусов ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, 1-2 июня на юге Тюменской области температура воздуха ночью местами будет понижаться до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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