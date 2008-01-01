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Холодный май в Москве не редкость



ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 31 мая



ветром.



Последние 15 лет майская погода радовала жителей столицы теплом. В этом столетии только максимумы майской температуры воздуха перекрывались 11 раз. В 2007 году в последних числах месяца температура воздуха достигала 33 градусов.



Май 2017 года порадовал сначала июньским теплом, а затем снегопадом 10 мая и даже установлением временного снежного покрова. Но на этом погодные неприятности не закончились: штормовой ветер в порывах до 30 м/с 29 мая испытывал на прочность деревья, крыши и людей.



Синоптическая ситуация складывалась так, что преобладал северный ветер, 20 дней были со средней суточной температурой ниже нормы, самым холодным днем было 11 мая, средняя температура на станции ВДНХ составила всего 2,4 градуса, что соответствует началу апреля.



И последние дни мая не порадуют теплом! В результате май 2017 года в Москве окажется более чем на 2 градуса ниже нормы, по станции ВДНХ аномалия составит -2,1 градуса.



В текущем столетии похожий холодный май был в 2000 году, с аномалией -2,3 градуса. А по статистике, за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве, каждый четвертый май в столице бывает холодным. Самая низкая температура воздуха была в 1918 году, 6,4 градуса, а аномалия составила -6,7 градуса.



А если брать весенний сезон в целом, то он оказался вполне нормальным, за счет очень теплого мая средняя температура сезоны составит +0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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