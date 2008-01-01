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Новости погоды

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Проливные дожди в Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 31 мая

  Обширный циклон занимает практически всю территорию Западной Сибири. Его атмосферные фронты определяют характер погоды от юга Таймыра до гор Алтая. Наиболее интенсивные процессы наблюдаются на юге региона, где сформировались наибольшие контрасты температуры. Так, в Алтайском крае прошел сильный грозовой дождь, менее чем за сутки выпало до 20 мм, а порывы ветра достигали 29 м/с. В Новосибирской области отмечался проливной дождь, выпало до 50 мм (!), здесь обильные осадки также сопровождались грозой и порывистым ветром. В Томской области фон температуры более низкий и поэтому отмечались осадки смешанной фазы в виде дождя и мокрого снега, количеством до 18 мм. В Омской области, где уже осуществился заток холодного воздуха, отмечались заморозки, температура ночью понижалась до -2 градусов.

Сегодня в регионе сохранится неблагоприятная погода. В Республике Алтай ожидается сильный грозовой дождь, возможен град, ветер 15-20 м/с (в горах до 28 м/с). Схожий характер погоды прогнозируется также в Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайском крае. В ночь на 2 июня в регионе не исключены заморозки. По мере смещения фронтов на восток ухудшится погода и на юге Средней Сибири. Уже в ближайшее время в южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве начнутся сильные и очень сильные грозовые дожди, с градом и порывами ветра до 27 м/с. / meteonovosti.ru /
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