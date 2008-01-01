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Антирекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 10:52 Среда, 31 мая



Нынешний май надолго запомнится жителям европейской части России и безусловно войдет в климатическую летопись как один из самых холодных и ненастных. Заморозки и осадки в сводках погоды уже перестали удивлять. Практически ежедневно фиксируются новые рекорды минимальной температуры, причем как в северных так и в южных широтах. Не стали исключением и минувшие сутки. Так, в Кандалакше отныне для 30 мая экстремум минимальной температуры составляет -3.1 градуса. В Астрахани в ночь на 30 мая температура воздуха также опустилась до рекордно низкой отметки +7.6 градуса. В первый день календарного лета на большей части Европейской России погоду будет определять очередной обширный североатлантический вихрь. На большей части региона погода облачная с дождями различной интенсивности и продолжительности, на юге территории с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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