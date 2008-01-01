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Новости погоды
Непогода на Камчатке
ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 31 мая
Над акваторией Берингова моря кружит циклон. Система атмосферных фронтов, связанная с этим циклоном, стала причиной ненастной и дождливой погоды на юге Камчатского края. Днем 30 июня и прошедшей ночью в регионе прошел сильный дождь, выпало до 23 мм.
Сегодня в южных районах Камчатки сохранится дождливая погода. В самом начале календарного лета местами пройдет небольшой и умеренный дождь, на юго-восточном побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура днем +5..+10, при прояснениях воздух успеет прогреться до +15. В Петропавловске-Камчатском завтра также дождливо и ветрено, в порывах ветер будет разгоняться до 15-20 м/с. Фон температуры днем не выше +7. / meteonovosti.ru /
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