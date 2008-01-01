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Новости погоды

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Непогода на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 31 мая

  Над акваторией Берингова моря кружит циклон. Система атмосферных фронтов, связанная с этим циклоном, стала причиной ненастной и дождливой погоды на юге Камчатского края. Днем 30 июня и прошедшей ночью в регионе прошел сильный дождь, выпало до 23 мм.

Сегодня в южных районах Камчатки сохранится дождливая погода. В самом начале календарного лета местами пройдет небольшой и умеренный дождь, на юго-восточном побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура днем +5..+10, при прояснениях воздух успеет прогреться до +15. В Петропавловске-Камчатском завтра также дождливо и ветрено, в порывах ветер будет разгоняться до 15-20 м/с. Фон температуры днем не выше +7. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
+17
Ср.
31 мая
+21
Чт.
1 июн.
+18
Пт.
2 июн.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Ахваз		 -4
Чокурдах

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