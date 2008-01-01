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Новости погоды

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Чем ближе к лету, тем ниже температура

ИА "Метеоновости" / 09:46 Среда, 31 мая

  Именно под таким девизом развиваются погодные условия в Москве.

Май так и не оправдал надежды москвичей на тепло. Всего в течение двух дней месяца температура воздуха повышалась до двадцатипятиградусных значений. В последний майский день максимальная температура в столице ожидается не выше +20 градусов.

А уже с первых летних дней температура вновь начнет понижаться. И если 1 июня она еще предполагается в пределах нормы, то уже 2 июня ожидается на 5, а 3 и 4 числа месяца почти на 7 градусов ниже нормы. Не исключены и небольшие кратковременные дожди, которые только усилят дискомфорт погоды. Такая погода будет соответствовать последней пятидневке апреля. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+17
Ср.
31 мая
+21
Чт.
1 июн.
+18
Пт.
2 июн.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ахваз		 -4
Чокурдах

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Эрмосильо

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